BEYLİKDÜZÜ'NDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ: ÇÖKEN YOLA KAMYONET DÜŞTÜ

BEYLİKDÜZÜ'nde, İSKİ 'nin çalışma yaptığı yolun çökmesi sonucu bir kamyonet içine düştü. Olay, saat 12.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Bayraklı Caddesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin Türkoğlu idaresindeki 34 RYS 30 mobilya taşıyan kamyonet, İSKİ'nin çalışma yaptığı yolun çökmesi sonucu içine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çukura düşen kamyonet, olay yerine çağrılan kepçe yardımı ile çıkarıldı. Kamyonette hasar oluşurken, yolun büyük bir kısmında çökme meydana geldi.

"ÖN TEK KOMPLE DÜŞTÜ"

Yaşadığı kazayı anlatan Yasin Türkoğlu, "Biz, montaj yapmak için müşterimize geliyorduk. Yol dümdüzdü. Bir anda ön teker komple düştü. Mıcırın sadece üzerini kapatmışlar. Altında herhangi bir şey yok. Kanalizasyonun yuvarlak taşları ile kapatılmamış. Biz altının dolu olacağını düşündük. Polis tutanağı tutuldu. Bu konu hakkında şikayetçi olacağım" dedi.

Görüntü dökümü: -Kaza sonrası Yasin Türkoğlu'nun cep telefonu kamerasından kaydettiği görüntüler-Aracın çukurdaki durumu-Aracın düştüğü çukur-Aracı çıkarma çalışmaları-Kamyonetin kepçe ile çıkartılması-Yasin Türkoğlu ile röp-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul