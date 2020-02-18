Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi

7 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz boru hattı delindi.

BEYLİKDÜZÜ'nde İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz boru hattı delindi. Sızıntı paniğe neden olurken, gaz akışı, olay yerine gelen ekiplerce kesildi.

Olay saat 10.00'da Yakuplu Mahallesi, 92. Sokakta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması yürüttüğü sırada iş makinesi doğalgaz boru hattını deldi. Ekipler sızıntının olduğu noktadan uzaklaşırken, durum İGDAŞ ve polis ekiplerine haber verildi. Sızıntı paniğe neden olurken, olay yerine gelen ekipler gaz akışını keserek sızıntıyı durdurdu. Hatta hasar gören kısmın tamiri için çalışma başlatıldı

Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi

Yakuplu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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