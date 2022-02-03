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Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu

03.02.2022 14:18

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir sitenin kaldırımla arasında bulunan istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir sitenin kaldırımla arasında bulunan istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi. Duvar kontrollü olarak yıkılmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki yaklaşık 80 dairelik bir site ile kaldırım arasındaki sitenin istinat duvarında, sabah saatlerinde çökme meydana geldi, kaldırımla duvar arasında boşluk oluştu. Saatler ilerledikçe boşluk büyüdü, duvar giderek siteye doğru yan yatmaya başladı. Çevredekiler yetkililere haber verdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı, çevredeki araçlar kaldırımdaki çökme riskine karşı uzaklaştırıldı. Sahibi bulunamayan araçlar ise itilerek çökmenin meydana geldiği yerden kaldırıldı. Site içerisindeki duvara yakın olan binanın alt katında ikamet edenler dairelerinden çıkarıldı. Kaldırımdaki elektrik direkleri de iş makinelerinin yardımıyla yerlerinden söküldü. Güvenli yıkım için site içerisine iş makineleri girdi. Güvenli olarak yıkım için çalışmalara başlandı, çalışmalar devam ediyor.

"40-50 SANTİMETELİK BİR AÇIKLIK VARDI"

Yaşananları anlatan Yusuf Mendeşağu, "Sabah müşterime süt getirdim. Baktım, duvar yatmış. Belediyenin araçları geldi. Kabloları çektiler. Şimdi de duvarı yıkıyorlar. Ben geldiğim de saat 10.00'u geçmişti. Duvar, yağan yağmur ve kardan dolayı yattı" dedi. Duvarda bir 40-50 santimetrelik bir açıklık olduğunu söyleyen Murat Özcan, "Normal de düzgün bir şekildeydi. Sabah geldiğim de çöktüğünü gördüm. Belediyenin ekipleri geldi. Şu an çalışmaya başladılar. Sabah geldiğim de 40-50 santimetrelik bir açıklık vardı. Kar yağdı. Biraz onun etkisi olabilir. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEPREM OLUYOR SANDIM"Kaldırımda yürüdüğü sırada sarsıntı hisseden Ercan Baş, "Sabah 08.30 sıralarında ekmek almaya gelmiştim. Kaldırımdan giderken, bir anda sarsıntı oldu. Ben deprem oluyor sandım. Sağ tarafıma baktığımda binanın duvarı ayrılmaya başladı. Tabi ki korktum. Ekiplere haber vermek istedim. Benden önce arkadaşlar haber vermişler. Burası daha önce açık değildi. Dün iki parmak kadar bir açıklık vardı. Bugün ben geçerken biraz daha çoğaldı" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu
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Murat Özcan, Beylikdüzü, Yalın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde istinat duvarı korkuttu - Son Dakika


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