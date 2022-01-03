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Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU

03.01.2022 08:19

Gelen son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde otlamak üzere bırakılan keçi, 20 metre derinlikte içi dolu kuyuya düştü.

BEYLİKDÜZÜ'nde otlamak üzere bırakılan keçi, 20 metre derinlikte içi dolu kuyuya düştü. Beline halat bağlanarak kuyuya sarkıtılan itfaiye eri, çırpınan keçiyi kurtardı. Kuyudan keçi kurtarma operasyonu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Beylikdüzü İlçesi'ndeki Dereağızı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde çeşitli hayvanlar besleyen çift, keçilerinden birini otlaması için bahçeye saldı. Çiftin saldığı keçi otlarken, üzeri açık unutulan yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Keçinin düştüğünü görenler kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen itfaiye ekibi kısa sürede adrese ulaştı. İtfaiye erleri iki ayrı makara sistemi kurarak, bir arkadaşlarını kuyuya indirip, kuyuda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için harekete geçti. Beline bağlanan halatla kuyuya sarkıtılan itfaiye erinin kuyuya inmesini zorlaştıran ağaç dalı kesildi. Suyun bulunduğu noktaya kadar inen itfaiye eri, ayrıca üçgen şeklindeki kurtarma aparatını keçinin bacakları arasına geçirerek kurtarılmasını sağladı. İtfaiye eri, keçiyi kucaklayarak yukarı çekilmelerini istedi. Dikkatli biçimde yukarı çekilen itfaiye eri, kendisini karşılayan arkadaşlarına kurtardığı keçiyi teslim ettikten sonra kuyudan çıktı. Keçi kuyunun kenarında kendisine gelmesi için bırakılırken sahipleri itfaiye erlerine teşekkür etti.

Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU

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Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
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