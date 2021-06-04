Son dakika haberi! BEYLİKDÜZÜ'NDE İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir apartmanın bacası içinde sıkışan kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Kavaklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Muhammed Cinnah Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bacasından gelen sesleri duyan vatandaşlar, bir kuşun sıkıştığını fark etti. Kuşu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Bacanın çatı katı kısmında kalan duvarını aletlerle dikkatli şekilde kıran itfaiye ekipleri, sıkışan kuşu kurtarmayı başardı. Durumu iyi olan kuş, doğal yaşamına bırakıldı.