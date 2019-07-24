Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Beylikdüzü'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

35 dakika önce

Beylikdüzü'nde Jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda TIR'a gizlenmiş 92 kilogram eroin ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Beylikdüzü'nde Jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda TIR'a gizlenmiş 92 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi pazarlamaya çalıştıkları bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece'de depoladıkları tespit etti. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresleri sık sık değiştirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri şüphelilerin yakın zamanda tekrar adres değişikliği yapacağı, uyuşturucu maddeleri taşımak maksadıyla bir TIR çekicisi kullanacağını tespit etti. Harekete geçen ekipler TIR çekicisini Beylikdüzü civarında hareket halindeyken durdurdu. Şüphelileri gözaltına alan ekipler TIR'da arama yaptı. Aramalara dedektör köpeği Vadi de katıldı. TIR'da yapılana aramalarda şoför koltuğunun arka kısmında bulunan yatağın altındaki özel bir bölgede zulalanmış 5 çuval ve 1 koli buldu. Çuvallar ve kolinin içinden, yarımşar kiloluk paketler halinde 92 kilo uyuşturucu madde Eroin ele geçirildi. Yakalanan İ.Ö. ve M.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yakalamak için çalışmalar devam ediyor.


- İstanbul
Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17 Kaynak: DHA
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