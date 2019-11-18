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Beylikdüzü'nde kaçak alkol imalathanesine baskın: 1 gözaltı
6 saat önce
İstanbul Beylikdüzü'nde polisin yaptığı operasyonda litrelerce kaçak alkol yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
İstanbul Beylikdüzü'nde polisin yaptığı operasyonda litrelerce kaçak alkol yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Yakuplu Mahallesi'ne bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler geçtiğimiz hafta yaptığı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 147 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ekipler ayrıca, 7 adet bandrolsüz dolu içki şişesi, 27 adet boş şişe, 240 adet şişe kapağı ve 1 adet kapak takma cihazı da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent Y. (49) ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
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