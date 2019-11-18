Beylikdüzü'nde kaçak alkol imalathanesine baskın: 1 gözaltı

İSTANBUL - İstanbulBeylikdüzü'nde polisin yaptığı operasyonda litrelerce kaçak alkol yaklanırken olayla ilgili gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü' ne bağlı polis ekipleri Yakuplu Mahallesi'ne bir adreside kaçak alkol imleri yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler geçtiğimiz hafta yaptığı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 147 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ekipler ayrıca, 7 adet bandrolsüz dolu içki şişesi, 27 adet boş şişe, 240 adet şişe kapağı ve 1 adet kapak takma cihazı da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent Y. ise adliyeye sevk edilirken burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.