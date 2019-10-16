Son Dakika Haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK VÜCUT GELİŞTİRME İLACI İMALATHANESİNE BASKIN
Son Dakika Yerel BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK VÜCUT GELİŞTİRME İLACI İMALATHANESİNE BASKIN

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK VÜCUT GELİŞTİRME İLACI İMALATHANESİNE BASKIN

52 dakika önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 948 kutu ilaç ele geçirildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK VÜCUT GELİŞTİRME İLACI İMALATHANESİNE BASKIN, System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 948 kutu ilaç ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen imalathanede kaçak vücut geliştirme ilaçları üretildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler, Ahmet Yıldız Sokak üzerinden bulunan adrese ani baskın düzenledi. Baskında Muhammet Ç. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken imalathanedeki aramada 5 bin 948 kutu, sağlıksız koşullarda üretilen, kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğu değerlendiriliyor.

Şüpheli emniyet müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Operasyondan görüntüler

-İmalathanedeki malzemeler

-Ele geçirilen ilaçlar

Detaylar


Beylikdüzü, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar
Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK VÜCUT GELİŞTİRME İLACI İMALATHANESİNE BASKIN
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]