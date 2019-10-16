BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK VÜCUT GELİŞTİRME İLACI İMALATHANESİNE BASKIN

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 948 kutu ilaç ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen imalathanede kaçak vücut geliştirme ilaçları üretildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler, Ahmet Yıldız Sokak üzerinden bulunan adrese ani baskın düzenledi. Baskında Muhammet Ç. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken imalathanedeki aramada 5 bin 948 kutu, sağlıksız koşullarda üretilen, kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğu değerlendiriliyor.

Şüpheli emniyet müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-İmalathanedeki malzemeler

-Ele geçirilen ilaçlar

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