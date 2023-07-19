Beylikdüzü'nde kadın kılığına giren dilenci kamerada! Bakın kendini gizlemek için neler yaptı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kadın kılığına giren dilenci kamerada! Bakın kendini gizlemek için neler yaptı

19.07.2023 09:38

Beylikdüzü'nde bir şahıs, maske ve eşarp kullanarak kadın kılığına girip yol kenarında dilenmeye başladı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir şahıs maske ve eşarp ile kadın kılığına girerek yol kenarında dilenmeye başladı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BACAKLARINI DA BATTANİYE İLE KAPATTI

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir şahıs, maske takarak yüzünü gizledikten sonra başını eşarp ile örttü. Adeta kadın kılığına giren kişi bir süre sonra bacaklarını da battaniye ile örttükten sonra dilenmeye başladı. Şahsın o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde kadın kılığına giren dilenci kamerada! Bakın kendini gizlemek için neler yaptı - Son Dakika


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