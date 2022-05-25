BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

25.05.2022 09:27
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'nde kadın sürücü, cipine çarpan araca taş atarak zarar verdi.

BEYLİKDÜZÜ'nde kadın sürücü, cipine çarpan araca taş atarak zarar verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

YORUMLAR
500
Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı Samsun'da trafik ışığı direğine çarpan otomobil hurdaya döndü Samsun'da trafik ışığı direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
09:35 Ölen köpeğinin küllerini savurmak isterken ortaya çıkan figür hayrete düşürdü
09:34 Üç Kız Kardeş'in dün akşam yayınlanan bölümünde neler yaşandı? Somer'in kıskançlık krizine Türkan'ın tepkisi nasıl oldu?
09:21 Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı
09:12 Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak
09:09 Ekrana veda eden Masumlar Apartmanı oyuncularından duygusal veda paylaşımları geldi
09:07 Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
09:03 25 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:57 25 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:42 Küme düşen Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı
08:43 Dün akşam Survivor All Star'a veda eden isim Sude oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 09:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE KADIN SÜRÜCÜ, CİPİNE ÇARPAN ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement