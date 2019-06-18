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BEYLİKDÜZÜ'NDE KADINI BIÇAKLA REHİN ALDI

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde bir kadını rehin alan kişi, işyeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KADINI BIÇAKLA REHİN ALDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ersan SAN-Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA 
Beylikdüzü'nde bir kadını rehin alan kişi, işyeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. 
Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir GSM şirketinin çağrı merkezinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çağrı merkezinde çalışan İsmail A. (48),  aynı iş yerinde çalışan ve platonik aşk beslediği Neşe A.'yı mutfakta önce darp etti, ardından da boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Seslerin duyan iş yeri sahibi Mehmet E. ve çalışanlar mutfağa koştu. Mehmet E. ruhsatlı silahını göstererek İsmail A.'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan itiş kakış sırasında İsmail A. yere düşüp kafasını doğal gaz borusuna çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-İş yeri çalışanları
- Polis ekipleri
-Rehin alınan kadın
-Kadının, polis ekiplerine olayı anlatması
-Kadınin ağlaması
-Genel ve detay görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:38 Kaynak: DHA
DHA, Beylikdüzü, Güncel
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