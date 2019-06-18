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Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı

55 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadını rehin alan kişi, işyeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı, System.String[]


BEYLİKDÜZÜ'nde bir kadını rehin alan kişi, işyeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir GSM şirketinin çağrı merkezinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çağrı merkezinde çalışan İsmail A. (48), aynı iş yerinde çalışan ve platonik aşk beslediği Neşe A.'yı mutfakta önce darp etti, ardından da boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Seslerin duyan iş yeri sahibi Mehmet E. ve çalışanlar mutfağa koştu. Mehmet E. ruhsatlı silahını göstererek İsmail A.'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan itiş kakış sırasında İsmail A. yere düşüp kafasını doğal gaz borusuna çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
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