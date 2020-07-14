BEYLİKDÜZÜ'NDE KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde bir atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerindeki atık kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında depoda hasar oluştu.