Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi

29.03.2022 21:22

Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildiİSTANBUL Beylikdüzü Ambarlı Caddesi'nde kağıt malzeme yüklü TIR henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi

İSTANBUL Beylikdüzü Ambarlı Caddesi'nde kağıt malzeme yüklü TIR henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen TIR'ın şoförü olayda yaralanırken, yaşanan kaza dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Ambarlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinden Dolum Tesisleri Kavşağı Ambarlı Caddesi'ne doğru seyir halinde olan Bekir G. kontrolündeki 34 BZS 136 plakalı TIR henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazadan dolayı çift şeritli yolu tek şeride düşürdü. Devrilen TIR vinçle olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Yaşanan kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi
Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi
Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi
Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi
Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi
Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi

YORUMLAR
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Beylikdüzü'nde kağıt yüklü tır devrildi Beylikdüzü'nde kağıt yüklü tır devrildi Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü TIR devrildi - Son Dakika
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