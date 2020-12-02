Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı

02.12.2020 16:56
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı, System.String[]

Beylikdüzü'nde şoförü yemek alırken park edildiği yerden yokuş aşağı kayan kamyonet, önce bir otomobile ardından da refüje çarparak devrildi.

Beylikdüzü'nde şoförü yemek alırken park edildiği yerden yokuş aşağı kayan kamyonet, önce bir otomobile ardından da refüje çarparak devrildi.

Kaza, Avrupa Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Kaban yemek almak için kamyonetini park etti. El freninin boşaldığı iddia edilen 34 ZJ 910 plakalı kamyonet, yaklaşık 200 metre kaydıktan sonra önce bir otomobile ardından da refüje çarparak devrildi. Köfteciden çıkan Cihan Kaban kamyonetin çekilmiş olabileceğini düşündü. Caddenin ilerisine yürüyen Kaban, kamyonetin devrilmiş olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvan kemikleri caddeye saçıldı. Yola saçılan kemiklerin ve devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"EKMEK ALMAYA GİRDİK ÇIKTIĞIMIZDA ARAÇ YOKTU"

Aracın şoförü olan Cihan Kaban, "Araç köftecinin önünde duruyordu ekmek almaya girdik çıktığımızda araç yoktu. Hemen plakayı mesaj attım çekilmiştir diye, çekilmemişti. Koşa koşa aşağıya geldiğimizde aracı gördük. El freni boşalmış, yan yatmış. Şu ağabeyin aracına az bir şey dokunmuşuz. O da dünyaları ayağa kaldırdı" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı
Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı

Beylikdüzü, Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi MasterChef'te düğün sürprizi! Ünlü şefler, Serhat için altın yarışına girdi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor         
17:00
Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan         
16:36
İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim         
16:02
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti         
15:43
Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güneş sistemini tartışırken çekilen görüntüleri viral olan gençler, tartışmanın nasıl başladığını anlattı Güneş sistemini tartışırken çekilen görüntüleri viral olan gençler, tartışmanın nasıl başladığını anlattı         
10:49
2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor 2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor         
09:55
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 17:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei