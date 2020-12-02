Beylikdüzü'nde kamyonet devrildi, kemikler yola saçıldı - Son Dakika

Beylikdüzü 'nde şoförü yemek alırken park edildiği yerden yokuş aşağı kayan kamyonet, önce bir otomobile ardından da refüje çarparak devrildi.

Kaza, Avrupa Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Kaban yemek almak için kamyonetini park etti. El freninin boşaldığı iddia edilen 34 ZJ 910 plakalı kamyonet, yaklaşık 200 metre kaydıktan sonra önce bir otomobile ardından da refüje çarparak devrildi. Köfteciden çıkan Cihan Kaban kamyonetin çekilmiş olabileceğini düşündü. Caddenin ilerisine yürüyen Kaban, kamyonetin devrilmiş olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvan kemikleri caddeye saçıldı. Yola saçılan kemiklerin ve devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"EKMEK ALMAYA GİRDİK ÇIKTIĞIMIZDA ARAÇ YOKTU"

Aracın şoförü olan Cihan Kaban, "Araç köftecinin önünde duruyordu ekmek almaya girdik çıktığımızda araç yoktu. Hemen plakayı mesaj attım çekilmiştir diye, çekilmemişti. Koşa koşa aşağıya geldiğimizde aracı gördük. El freni boşalmış, yan yatmış. Şu ağabeyin aracına az bir şey dokunmuşuz. O da dünyaları ayağa kaldırdı" ifadelerini kullandı.- İstanbul