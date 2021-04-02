Beylikdüzü'nde kamyonetin çarptığı imam öldü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kamyonetin çarptığı imam öldü
02.04.2021 09:55
BEYLİKDÜZÜ'nde kamyonetin geri geri gelirken fark etmeyip, çarptığı imam Mustafa Öztürk(61) olay yerinde hayatını kaybetti.
BEYLİKDÜZÜ'nde kamyonetin geri geri gelirken fark etmeyip, çarptığı imam Mustafa Öztürk(61) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 09.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KE 3967 plakalı kamyonetin şoförü aracını park etmek isterken geri geri geldiği sırada arkasında yürüyen Pekmez Camisi'nin imamı Mustafa Öztürk'e (61) fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, kafasını yere çarpan imamı görenler, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kamyonet şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay hakkında inceleme devam ediyor.
- İstanbul
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