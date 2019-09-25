Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde kamyonu benzin dökerek yakma anı kamerada
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Beylikdüzü'nde kamyonu benzin dökerek yakma anı kamerada

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı.

Beylikdüzü'nde kamyonu benzin dökerek yakma anı kamerada, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Polis, hafriyat kamyonun sahibinin eski çalışanı olan şüpheli A.F.'yi arıyor.
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UP 7467 plaka otomobil ile gelen bir kişi, park halindeki 68 EV 390 plakalı hafriyat kamyonunun camlarını kırdıktan sonra üzerine benzin dökerek yaktı. Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle büyümeden söndürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Hafriyat kamyonunun sahibi Murat A.'nın eski çalışanı olan şüpheli A.F. polis tarafından her yerde aranıyor.
Bu arada, kamyon sahibi Murat A.'nın eski çalışanı A.F. ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.


OLAY ANI KAMERADA
Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile gelen bir kişinin kamyonun üzerine benzin döktüğü ve kamyonu ateşe verdikten sonra uzaklaştığı görülüyor.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:17 Kaynak: DHA
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