Beylikdüzü'nde kanala düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kanala düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Necati Y., Barış Mahallesi'ndeki kanalda çalıştığı sırada düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Mehmet Necati Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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