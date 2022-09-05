Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

05.09.2022 11:49
Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yavru bir kedi kanalizasyon rögarına düştü. Kanalizasyon rögarından gelen kedi sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ellerindeki uzun çubuğu yavru kediye uzatarak tutunmasını sağladı. Çubuğa tutunan yavru kedi daha sonra kanalizasyondan rögarından dışarı çıkartılarak annesine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Binanın 7. katında mahsur kalan kedi için seferber oldular Binanın 7. katında mahsur kalan kedi için seferber oldular Kedilerin kahramanı Kedilerin kahramanı
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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