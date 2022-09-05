Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beylikdüzü'nde kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yavru bir kedi kanalizasyon rögarına düştü. Kanalizasyon rögarından gelen kedi sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ellerindeki uzun çubuğu yavru kediye uzatarak tutunmasını sağladı. Çubuğa tutunan yavru kedi daha sonra kanalizasyondan rögarından dışarı çıkartılarak annesine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL