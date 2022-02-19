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BEYLİKDÜZÜ'NDE KANLI PARTİ - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE KANLI PARTİ

19.02.2022 11:13

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kişi aynı evde eğlendiği arkadaşını bıçakladı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kişi aynı evde eğlendiği arkadaşını bıçakladı. Bildirilmesiyle gelen polis ekiplerinin evdeki kişilerin şüpheli hareketleri sonrası yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Erdinç AŞ arkadaşları ile beraber evde bir araya geldi. Aş, aynı evde eğlendiği arkadaşı Murat Kutlu ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kutlu, eline aldığı bıçakla AŞ'ı yaraladı. Evdeki bağırma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ UYUŞTURUCU PARTİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı AŞ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede Kutlu ve AŞ ile beraber evde bulunan Muzaffer Ç., Figen T. ve Arife D.'nin hareketlerinden şüphelendi. 5 arkadaşın beraber eğlendiği evde yapılan aramalarda 10 adet fişlenmiş halde 40 gram toz esrar, 4 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 6 adet cep telefonunu ele geçirildi. 5 arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evde uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" suçundan adliyeye sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KANLI PARTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KANLI PARTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KANLI PARTİ

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Beylikdüzü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE KANLI PARTİ - Son Dakika


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