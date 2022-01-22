Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde kapısı açık otomobilden düşen öfkeli sürücü ölümden döndü - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde, tartıştığı minibüs şoförüne öfkelenen sürücü, kapısı açık halde hızla sürdüğü otomobiliyle park halindeki başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan otomobilden düşen sürücü, karşıdan gelen panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bir minibüs şoförü ile tartıştı. Öfkelenen sürücü, kapısı açık halde otomobilini hızla sürdü. Sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halindeki başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan otomobilden düşen sürücü, karşı yönden gelen ve sürücüsünün bir anda frene basarak, durdurduğu panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Zarar gören park halindeki otomobilin sahipleri ile tutanak tutan öfkeli sürücü, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ADAM YERE DÜŞMÜŞTÜ"

Zarar gören otomobilin sahibi Aydın Aydoğdu, "Dükkanda oturuyorduk. Aniden bir ses geldi. Şuradan bir otomobilin geldiğini gördük. Adam yere düşmüştü. Sonra kalktı. Ne olduğunu sorduk. Minibüs şoförüyle tartıştığını söyledi. Ondan sonra tutanağımızı tuttuk, adam gitti" dedi.

"ARABA ARABANIN İÇİNDE, ADAM YERDE"Olay sırasında dükkanında oturan Devrim Şengün ise "Biz dükkanda oturuyorduk. Bir anda bir ses geldi. Arkadaşımın 'Devrim' diye bağırdığını duydum. Koştuk geldik. Araba arabanın içinde, adam yerde. Hızını alamamış iki kere vurmuş araca. Minibüsçü ile kavga ediyor, arabasını yumrukluyor. Anlamadık ne olduğunu" ifadelerini kullandı.

