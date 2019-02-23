Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü' Nde Kar Etkisini Gösterdi

Beylikdüzü' Nde Kar Etkisini Gösterdi

19 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Beylikdüzü' Nde Kar Etkisini Gösterdi, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü'nde kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Kar yağışının etkisiyle sokaklarda seyrine doyum olmayan görüntüler de oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, Kar, Güncel
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