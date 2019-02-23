Beylikdüzü' Nde Kar Etkisini Gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü'nde kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Kar yağışının etkisiyle sokaklarda seyrine doyum olmayan görüntüler de oluşturdu.



(İsmail Coşkun - Erdal Can İçelli/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi

Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak

Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü