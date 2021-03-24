Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı

24.03.2021 12:22
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı, System.String[]

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü'nde bazı vatandaşlar hazırlığını yaparken, bazıları ise mart ayında gelen karın şaşkınlık yarattığını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinde kar yağışı başladı. Birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü. O noktalardan biri de Beylikdüzü oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıklıydı ancak bazıları ise daha önce mart ayında bu kadar kar görmediklerini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. Hazırlıksız yakalananlar metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.

KİMİ ŞAŞIRDI, KİMİ HAZIRLIKLIYDI

Kar yağışını telefonuyla fotoğraflayan Sunay Küçük, "Harika bir kar yağıyor. Ben de o anları ölümsüzleştiriyorum. Çok yağdı, çok hoşumuza gitti. Çok seneler önce hatırlıyorum mart ayında kar. Ama bakın bugün ayın 24'ü. ve bu kadar asla olmamıştı. Şaşırdık, çok şaşırdık. Biraz hazırlıklıydık diyelim" diye konuştu. Emine Şenkul ise, "Çok güzel yağmıyor mu sizce de? Valla ben şaşırmadım artık. Çünkü çok dengesiz artık her şey küresel iklimden dolayı. Alışmamız lazım diye düşünüyorum. En son çocukluğumda hatırlıyorum bu kadar kar. Çok hazırlıklı da değilim açıkçası. Bu kadar beklemiyordum" dedi.

"DAHA ÖNCE MART AYINDA BU KADAR KAR HATIRLAMIYORUM"Karı çok sevdiğini söyleyen Hanife Tellal, "Çok şaşırdım. Çok şiddetli yağıyor arttı birden. Çok hızlı başladı. Daha önce mart ayında bu kadar kar hatırlamıyorum. Çok güzel yağıyor ama bayıldım. Bu kadarını beklemiyorduk açıkçası çok hazırlıklı değiliz ama çok güzel oldu gerçekten" dedi.

"HİÇ BEKLEMİYORDUK GERÇEKTEN"Kara hazırlıksız yakalandığını söyleyen Özcan Akkoyun, "Evet hiç beklemiyorduk gerçekten. Hastaneye kadar gidecektim günlük güneşlikti hava. Zaten yolda gelirken kar küreme araçlarını gördük, hazır bekliyorlardı. Daha önce martta bu kadar kar hatırlamıyorum. Hazırlıklı da değildim. Yağmur yağacak diye böyle giyinmiştim. Uyarılar varmış ama pek takip edememiştim" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı
Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı

Beylikdüzü, İstanbul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde kar sevinci; kimisi şaşırdı kimisi hazırlıklıydı - Son Dakika


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