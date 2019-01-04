Beylikdüzü'nde Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından beklenen yağış megakentte etkili olmaya başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Beylikdüzü'nde de kendini gösterdi. Sert esen rüzgar ve kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.



(Murat Delice/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

8 Yıl Önce Eşini Kaybeden İşçi Emeklisi, Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

Kara Kış Marmara'yı Esir Aldı! İstanbul'da Ekipler Alarma Geçti, 4 İlde Okullar Tatil Edildi

Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti Salon Coştu