Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Başladı
18 dakika önce
Beylikdüzü'nde kar yağışı başladıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Beylikdüzü
'nde kar yağışı başladı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün uyarılarının ardından İstanbul
'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından beklenen yağış megakentte etkili olmaya başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Beylikdüzü'nde de kendini gösterdi. Sert esen rüzgar ve kar ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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