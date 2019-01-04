Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Başladı

Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Başladı

18 dakika önce

Beylikdüzü'nde kar yağışı başladıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından beklenen yağış megakentte etkili olmaya başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Beylikdüzü'nde de kendini gösterdi. Sert esen rüzgar ve kar ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Beylikdüzü, Genel
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