Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Başladı
19 dakika önce
Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı başladı.
Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü
'nde hafif kar yağışı başladı. Atıştırmaya başlayan karın soğukla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul
'un yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde hafif kar yağışı başladı. Kar
yağışının akşam saatlerine kadar etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu
İstanbul Havalimanı'na Büyük Taşınma 3 Mart'tan Sonra Başlayacak
İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor