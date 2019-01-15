Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Başladı

Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Başladı

19 dakika önce

Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı başladı.

Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı başladı. Atıştırmaya başlayan karın soğukla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'un yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

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