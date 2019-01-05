Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Sabah Saatlerinde Etkili Oldu
1 saat önce
Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı.
Beylikdüzü
güne kar yağışı ile uyandı. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan son uyarıların ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini kar yağışı olarak gösterdi. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı tuzlama ekipleri ise metrobüs üst geçidinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
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