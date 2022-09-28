Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, iki otomobilin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler, tarafları yere yatırarak güçlükle sakinleştirdi. Sürücüler olay yerinden ayrılırken, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA SONRASI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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