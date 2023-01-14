Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu

14.01.2023 09:34

- Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu Beylikdüzü'nde kaza sonrası sinirlenen kadın: "Senin beynini patlatırım" Beylikdüzü'nde maddi hasarlı kaza sonrası sinirlenen kadın sürücü, eline sopa alarak tehditler savurdu.

- Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu

Beylikdüzü'nde kaza sonrası sinirlenen kadın: "Senin beynini patlatırım"

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde maddi hasarlı kaza sonrası sinirlenen kadın sürücü, eline sopa alarak tehditler savurdu. Kaza yaptığı kişiye "Bir kelime daha söyle. Senin beynini patlatırım." diyen kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Batı Trakya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki araç arasında maddi hasarlı trafik kazası oldu. Kaza sonrası otomobil sahipleri arasında tartışma yaşanırken kadın sürücü, aracından çıkardığı sopa ile karşı tarafa hakaret etmeye başladı. Kaza yaptıkları adama karşı "Bir kelime daha söyle. Senin beynini patlatırım." diyerek tehditler savuran kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken tartışma, tarafların olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Senin beynini patlatırım"

Kaza sonrası yaşanan tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, maddi hasarlı kaza yapan iki kişi arasında çıkan tartışma sırasında, kadın sürücünün elindeki sopa ile tehditler savurduğu ve "Özür dilerim diyeceksin. Bir kelime daha söyle senin beynini patlatırım" dediği görülüyor.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu - Son Dakika
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