Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde kaza yapan otomobil, otoparktaki araçların üzerine düştü: O anlar kamerada

Son dakika gündem haberi... BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan bir otomobil demir parmaklıkları kırarak, 2 metre yükseklikten otoparktaki 2 aracın üzerine düştü.

BEYLİKDÜZÜ'nde kaza yapan bir otomobil demir parmaklıkları kırarak, 2 metre yükseklikten otoparktaki 2 aracın üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat 11.30 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan BEYSAN Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda kaza yapan 2 araçtan birisi savrularak kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki demir parmaklıkları kıran otomobil 2 metre yüksekten otoparktaki araçların üzerine düştü. Otomobilin üzerine düştüğü 1 minibüs ile 1 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. "ALLAH'TAN OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ" Yaşanan kazı anını anlatan Ali Yoldaşer, araçların üzerinde düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyleyerek, "Arabayı tam park ettim. Kapıları kilitlemek için aracın başındaydım. Kazadan sonra kontrolden çıkan araç buraya gelmeye başladı. Allah'tan otomobillerin üzerine düştü. Üzerimize gelmedi, kazayı atlattık" ifadelerini kullandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan kazı anını anlatan Ali Yoldaşer, araçların üzerinde düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyleyerek, "Arabayı tam park ettim. Kapıları kilitlemek için aracın başındaydım. Kazadan sonra kontrolden çıkan araç buraya gelmeye başladı. Allah'tan otomobillerin üzerine düştü. Üzerimize gelmedi, kazayı atlattık" ifadelerini kullandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. O ANLAR KAMERADA Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde savrulan aracın demir parmaklıkları kırıp 2 metre yükseklikte araçların üzerine düşmesi görülüyor.



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