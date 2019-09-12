Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı.

22 dakika önce

Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı.

Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı., System.String[]

Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi - İSTANBUL

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
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