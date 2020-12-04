Kenan Balcı: "Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir" - Son Dakika

Kenan Balcı: "Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir"

04.12.2020 14:08

Kenan Balcı: "Hafta sonu balıksız kalmayın.

Kenan Balcı: "Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir"

Beylikdüzü'nde kısıtlama öncesi vatandaşlar balık tezgahına akın etti

Balıkçılar, kısıtlama günlerinde de açık olacak

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar evlerinde tüketmek üzere besin değeri yüksek olan balık almak için balıkçılara akın etti. Beylikdüzü'nde Balıkçı olan Kenan Balcı ise evleri yakın olanlar için gel al servislere de hafta sonu da açık olacaklarını söyledi.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bugün saat 21.00'da Pazartesi sabah 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlamada belirli saatlere kadar vatandaşlar evlerinin yakınlarda bulunan marketler, kasaplar ve balıkçılardan gel al servis ile alışveriş yapabilecek. Balık fiyatlarının önceki günlere göre düşmesiyle birlikte 2 günlük kısıtlama da balık alacak vatandaşlar Beylikdüzü'nde balık tezgahına akın etti. Besin değeri yüksek olarak bilinen balık almaya gelen bir vatandaş, "İnşallah biter bu hastalık, karantina günlerinde balık yiyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "En taze balık hangisi ise yiyoruz her hafta. Bu sefer de hamsi denk geldi hamsi yiyeceğiz" diye konuştu.

"Balık hastalıkların kalkanıdır"

Balıkçı Kenan Balcı ise, hafta sonu evi yakın olanlara da kısıtlama günlerinde gel - al servis ile hizmet verileceğini ve balığın hastalıklara karşı insan vücudunda kalkan olduğunu belirterek, "Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir. Paket servisimiz vardı. Şanslıyız hava çok güzel iri ve lezzetli hamsi geldi. Her çeşit balık mevcut. Kimse dillendirmez ama hastalıkların kalkanıdır balık. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağıdır. Balık doğal ilaçtır çocukların kemiklerini geliştiriyor yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor" şeklinde konuştu.

Kenan Balcı: Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir
Kenan Balcı: Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir
Kenan Balcı: Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir
Kenan Balcı: Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir
Kenan Balcı: Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir
Kenan Balcı: Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir
Kenan Balcı: Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir

Kenan Balcı, Koronavirüs, Beylikdüzü, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kenan Balcı: 'Hafta sonu balıksız kalmayın. Evi yakın olanlar yürüyerek gelip balık alabilir' - Son Dakika


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