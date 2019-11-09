Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu

Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu

6 saat önce

BU yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle Beylikdüzü metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.

Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu, System.String[]
BU yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle Beylikdüzü metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar metrobüse binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TÜYAP'ta düzenlenen 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap fuarı sebebiyle metrobüs yoğunluğu yaşandı. Fuardan çıkanlar metrobüse binebilmek için turnikelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Metrobüs durağına giden üst geçitlerde yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, özellikle yaşlı vatandaşların merdivenleri zorlanarak çıktıkları görüldü.

Fuara katılan ve dönüş için metrobüs sırası bekleyen Abdullah Severengiz "Bence ek seferlerle rahatlatılabilirdi. Üstelik yarın fuarın son günü. İçeriye baktığınızda genel kitlenin gençlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı. Öğrenen kesim çok fazla. Bu dikkate alınmalıydı. Gelirken de aynı sorunlar yaşandı. Şimdi çıkış saati görüntü belli. Metrobüs harici belediye otobüsleri ile buraya takviye yapılabilirdi. O da yok. Bu sıkıntıyı hep beraber çekeceğiz. Geç gidiyoruz, ayakta gidiyoruz." diye konuştu.

Yoğunluğu çok olduğunu belirten Ömer Özkul, "Dönüş çok dolu olacak. Bilmiyorum binebilecek miyiz? Belki 6'ncı 7'nci metrobüse anca bineriz" derken, Cemal İnan ise "Zaten bu her zaman böyle oluyor. Bu bugünün işi değil yılların işi. Ben İstanbul'a geldiğimde 1-2 milyondu İstanbul'un nüfusu. Şimdi ne kadar oldu belli değil. Yollar aynı yollar" diye konuştu.


- İstanbul
Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:48 Kaynak: DHA
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