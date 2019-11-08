Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Kızılay'dan anlamlı etkinlik
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Beylikdüzü'nde Kızılay'dan anlamlı etkinlik

6 saat önce

Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanlığı ile Kızılay Beylikdüzü Şubesinin birlikte yürüttükleri "Her damla kan, bir can demektir" projesi kapsamında Beylikdüzü'nde kan verme etkinliği düzenlendi.

Beylikdüzü'nde Kızılay'dan anlamlı etkinlik, System.String[]

Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanlığı ile Kızılay Beylikdüzü Şubesinin birlikte yürüttükleri "Her damla kan, bir can demektir" projesi kapsamında Beylikdüzü'nde kan verme etkinliği düzenlendi. Yaklaşık bin 500 vatandaşın kan verdiği etkinlikte lösemi hastalığına dikkat çekildi, kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturuldu.


Kızılay Beylikdüzü Şubesi ile Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanlığının Fatih Sultan Mehmet Camii önünde gerçekleştirdiği etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Cami önüne kurulan çadıra gelen her yaştan vatandaş kan bağışında bulundu. Lösemi haftası da olması nedeniyle kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturuldu. AK Parti İlçe teşkilatı ve partililer de bu etkinliğe katılarak destek verdi.


Etkinliği yakından takip eden Beylikdüzü Kızılay Bölge Sorumlusu Mustafa Günaydın kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanlığı ile birlikte bu güzel etkinliğe imza attık. Sağ olsun halkımız çok büyük ilgi göstererek kan bağışında bulundu. Kan ve kök bağışının önemine dikkat çekmek istedik. Kan demek can demektir. Eskiden yüzde 20 olan bağış oranımız şuanda yüzde 80'lere ulaştı. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı ve bilinçlendi. Herkesi kan vermeye devam ediyorum" diye konuştu.


AK Parti İlçe Başkanı Dilaver Sargın ise Kızılay'ın bütün dünyada yardıma muhtaç herkesin yardımına koştuğunu vurgulayarak, "Kızılay dünyanın her yerinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese el uzatıyor. Biz de Beylikdüzü'nde üzerime düşen görevimizi yapmak istedik. Bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan gurur duyacağımızı ilettik. Kızılay Beylikdüzü şubesi bu isteğimizi olumlu karşılayarak kan ve kök hücre bağışı için bu etkinliği düzenledik" dedi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, AK Parti, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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