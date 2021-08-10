Beylikdüzü'nde Klasik Günleri başladı - Son Dakika

Konserde yaptığı konuşmasında müziğin iyileştirici gücüne her zaman inandığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kentimizin nefes almasını ve bu kentte yaşayan 365 bin insanımızın klasik müzikle buluşmasını istiyoruz. Ben biliyorum ki klasik müziğin olduğu ortamlarda kötü enerji olmaz. Güzel enerjileri Türkiye'nin dört bir tarafına yaymak ve bağ kurmak gibi bir hedefimiz, idealimiz var. Beylikdüzü Belediyesi olarak özel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ve İstanbul'un, halkla açık havada buluşan tek klasik müzik festivali olma özelliği taşıyan Beylikdüzü Klasik Günleri, 8 konservatuar kökenli kadın müzisyenden oluşan Allegra Ensemble'nin, "İnce Şeyleri Anlama Vakti" konseriyle açılış yaptı. Türkiye'nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangınlarına ithafen "Orman Hayattır" temasıyla başlayan festival, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. "Her notada nefes ve umut var" mottosu ile Yaşam Vadisi 1.etap içerisinde bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde düzenlenen etkinliğin bu yıl ki içeriği aynı zamanda doğa ve müzik sevgisinin buluştuğu, Beylikdüzü'nün özellikle de kız çocuklarının sanat aracılığıyla güçlenmesine destek olan örnek ilçelerden biri olmasından ilham alarak "Sanatla Güçlenen Kadınlar" yaklaşımıyla oluşturuldu. Dinleyicilerin unutulmaz anlar yaşadığı konser alanında pandemi süreci sebebiyle de sıkı tedbirler alındı. Vatandaşlar konser alanına ateşleri ölçülerek alınırken alanda bulunan oturma düzeni de sosyal mesafeye kurallarına uygun olarak düzenlendi.

"Klasik müziğin olduğu ortamlarda kötü enerji olmaz"

Konserde yaptığı konuşmasında müziğin iyileştirici gücüne her zaman inandığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu yıl Beylikdüzü Klasik Günleri'nin yedincisini düzenliyoruz ve gerçekten çok güzel bir ambiyans var burada. Pandemi koşullarında insanlarımızın nefes almasını sağlamaya gayret ediyoruz. Sanatın iyileştirici, umut verici, tedavi edici yönünü kullanmak çabası içerisindeyiz. Memleketimizde son günlerde çok kötü olaylar yaşadık. Orman yangınlarıyla sarsıldık, içimiz yandı. Bir nebze olsun bölgemizde yaşayan insanlarımıza Beylikdüzü Klasik Günleri ile nefes aldırma çabası içerisindeyiz. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün doğanın, yaşamın ve üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir etkinlik alanı da var. Müdürlüğümüz bu alanda "Tohum Bombası Atölyesi" ile vatandaşlarımızla eğitici ve öğretici bilgileri paylaşıyor. Biz de aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi olarak yanan ormanlarımıza nasıl bir katkı sağlayacağımızın çabası içerisindeyiz. Bölgede arkadaşlarımız da var. Ama bir yandan da bu kentin nefes alması, bu kentte yaşayan 365 bin insanımızın klasik müzikle buluşmasını istiyoruz. Ben biliyorum ki klasik müziğin olduğu ortamlarda kötü enerji olmaz. Güzel enerjileri Türkiye'nin dört bir tarafına yaymak ve bağ kurmak gibi bir hedefimiz ve idealimiz var. Beylikdüzü Belediyesi olarak özel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya müziklerini tüm renkleriyle yansıtan ve repertuarında Türk müziği ve ezgilerinden kopmadan dünya müziğinin seçkin örneklerinin sergilendiği ve müzikseverlerden tam not alan konserin sonunda Başkan Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Müzik Şöleni 11-12-14 Ağustos tarihlerinde de devam edecek

14 Ağustos tarihine kadar devam edecek Beylikdüzü Klasik Günleri'nin ikinci gününde, Duo Blanc & Noir isimli piyano ikilisinin "Kadife Bir Gece Bu" isimli konseri gerçekleşecek. 11 Ağustos'ta düzenlenecek konserde Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner dinleyicileriyle buluşacak. Farklı kültürleri birleştirmek, bununla zenginleşebilmek ve herkese aktarabilmek için yol almaya devam eden piyanist Şekeranber ve Çetiner dinleyicileriyle buluşacak. Geleneksel Türk müziği ile klasik batı müziğini harmanlayan renkli ve orijinal bir müzikal anlayışla Türkiye klasik müzik tarihine kalıcı bir başarı kazandıran piyanistler, unutulmaz bir gece yaşatacak. 12 Ağustos'ta ise Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Beylikdüzü'nün yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alacak. Şef Hakan Tepeli yönetiminde gerçekleşecek "Bir Yaprakta Bir Orman" adlı konserde, orman yangınlarına yönelik farkındalık yaratılacak. Müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak olan etkinlik, 14 Ağustos akşamı "Çiçekli Perdelerin Arkası" isimli gala konseriyle sona erecek. Tanınırlığı sınırları aşan opera solistleri Hale Kekeç, Tuğba Mankal, Ayşe Şenoğlu ve Asude Karayavuz'a Symphonista Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, klasik müziğin en güzel melodileri Yaşam Vadisi'ne taşınacak. Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşecek konserde dinleyiciler, tiyatro sanatçısı Gaye Alacacı'nın anlatımıyla operaya ilham veren kadınların hikâyelerine de tanık olacak.