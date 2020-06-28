BEYLİKDÜZÜ'NDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ 100 METRE SÜRÜKLENDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ 100 METRE SÜRÜKLENDİ Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.
BEYLİKDÜZÜ'NDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ 100 METRE SÜRÜKLENDİ
Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı
Kaza, saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Bizimkent Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, Taha Ç'nin kullandığı 34 NA 0303 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken önünde seyreden araçları geçmek istedi. Bu esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla atmaya başlayarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Taha Ç. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yanındaki arkadaşı Anıl Sarı'nın ise tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı. Takla atarak yolda ters dönen hafif ticari araçtan sızan yakıt yola aktı. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, görevliler yola saçılan araç parçalarını ve sızan yakıtı temizledi.
"ARABALARA MAKASA GİRECEKTİK, GEÇEMEDİK"
Kazayla ilgili konuşan Anıl Sarı, "Sağ şeritteydik, arabalarla makasa girecektik. Sinyalimizi vermişken geçemedik. Araba toplayamayınca da takla attık. Direkt yolda takla atarak sürüklendi" dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Okur
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 06:09 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ 100 METRE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika
Son Dakika 01:17 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu