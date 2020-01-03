Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı, System.String[]

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan salona, 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş edildi.

Şüpheliler, kapalı olan iş yerine 6 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, salonun çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak bölgede inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alişan "Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz" iddiası üzerine çileden çıktı: Hesap sormazsam adam değilim
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı

Son Dakika Haberleri
06:52 Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü - Son Dakika
06:44 OTOMOBİL 3 METRELİK BOŞLUKTA ASILI KALDI 1 YARALI - Son Dakika
06:43 Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı (YENİDEN) - Son Dakika
06:40 İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika
06:38 Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 06:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]