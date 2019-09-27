Beylikdüzü'nde kültür sanat sezonu tüm heyecanıyla başlıyor

BAKSM, 1 Ekim Salı günü, yetenekli tiyatro oyuncusu Fırat Tanış'ın rol aldığı 'Gelin Tanış Olalım' ile sanatseverlere kapılarını açıyor. Yeni kültür sanat sezonunda, Beylikdüzü'ndeki sanatseverleri keyifli programların beklediğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Güzel ilçemiz Beylikdüzü, kültür ve sanatın en önemli duraklarından biri. Beylikdüzü Belediyesi olarak kültür sanat sezonu boyunca tiyatro gösterileri, film gösterimleri, konserler ve kültürel aktivitelerle sanatın tüm renklerini sanatseverlerle buluşturup her yaştan vatandaşımızın içini kültür ve sanat ile ısıtacağız. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde düzenlenecek Ekim ayı etkinliklerine tüm İstanbullular'ı davet ediyorum." dedi.

TİYATRO DÜNYASININ SEVİLEN İSİMLERİ BEYLİKDÜZÜ'NDE

Ekim ayında BAKSM, "Fırat Tanış, Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu, Cem Davran, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Nilgün Belgün" gibi tiyatro dünyasının yetenekli ve sevilen sanatçılarını ağırlayacak. Beylikdüzü'nde yeni kültür sanat sezonu, 1 Ekim Salı günü, saat 20:30'da, yönetmenliğini Semih Çelenk'in yaptığı, Fırat Tanış'ın oynadığı "Gelin Tanış Olalım" adlı oyunla başlayacak. 8 Ekim'de duayen oyuncu Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısında olacak. 12 Ekim'de ise Ali Poyrazoğlu'nun yönettiği ve sahneyi Melih Ekener, Eser Ali, Güneş Berberoğlu, Güneş Demir, Hasan Akdemi ve Aylin Dönmez gibi isimlerle paylaştığı "Tak Tak Takıntı" adlı oyun sahnelenecek. 18 Ekim'de Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın, "Üçü Bir Arada" ile BAKSM sahnesinde olacak. 24 Ekim'de Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey "Vee Perde" ile sanatseverleri selamlayacak. Hakan Yılmaz'ın yönetip, Ebru Cündübeyoğlu ile sahneyi paylaştığı "Ölü'n Bizi Ayırana Kadar" isimli oyun 25 Ekim'de; Nilgün Belgün'ün sahneye taşıdığı "Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösteri ise 31 Ekim'de seyircilerle buluşacak.

MÜZİK DÜNYASININ YILDIZLARI BAKSM'DE

Yeni kültür sanat sezonunda BAKSM Beylikdüzü Sahnesi müzik dünyasının ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak. 5 Ekim'de sevilen müzik grubu Yeni Türkü, İstanbullu müzikseverlere tadına doyulmaz bir konser verecek. 19 Ekim'de Ahmet Aslan, 26 Ekim'de ise Birsen Tezer, sevilen şarkılarından oluşan bir repertuarla müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşatacaklar. 4 Ekim'de düzenlenecek imza gününde ise ünlü Yazar Ahmet Ümit, okuyucuları ile buluşacak.

ÇOCUKLAR, BAKSM'DE TİYATRO VE FİLM DOLU GÜNLER YAŞAYACAK

Ekim ayı, çocuklar için de keyifli geçecek. Ekim'de; BAKSM'de "Pepee-Sevmek Zamanı" isimli gösteri, Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği müzikal oyun "Maşa ile Koca Ayı", müzikal gösteri "Harika Kanatlar" ve Filiz Bozok'un yönettiği "Küçük Prens" sahne alacak. Bunların yanı sıra Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceği müzikli çocuk oyunları "Çılgın Animatör" ve "Aslan Kralın Planı" çocukların beğenisine sunulacak. Ekim ayında, yetişkin ve çocuklara yönelik gösterilen filmlerde ise "Bu Son Olsun", "Kendime İyi Bak", "Aşk Olsun", "Abim", "Küçük Deniz Kızı Ponyo", "Eyvah Ayılar Küçüldü", "Kahraman Ördek" ile "Prenses ve Ejderha" seyirciyle buluşacak.