Beylikdüzü'nde kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır

29.06.2022 16:14
Beylikdüzü'nde kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki çalışmalarını tamamladı.

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki çalışmalarını tamamladı.  Hijyen, bakım ve altyapı çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı alanda veteriner hekimler de 24 saat hazır bulunuyor. Alanda ayrıca vatandaşlar tarafından yapılan kurban bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kabul edilecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Yakuplu Mahallesi Ambarlı Tır Parkı'nda kurulan Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan alandaki 60 çadırda 3 bine yakın kurbanlık bulunuyor. Alanda ayrıca kurban satış yerinin yanı sıra; otopark, kesim alanları, mescit, büfe ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak birçok özel kulanım alanı da yer alıyor.

24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞILIYOR

Belediye ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ilgili tüm birimleriyle; güvenlik, temizlik, bakım ve hijyen çalışmalarına devam ederken veteriner hekimler de kurbanlıkların küpe ve sağlık denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların da hekimlerden destek alabileceği alanda hayvan seçimi konusunda da vatandaşlara 24 saat destek verilecek. Öte yandan alanda kurulan bağış çadırlarında kurban bağışları da kabul edilecek. Kesilen kurbanlıklar soğuk zincirlerle muhafaza edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde kurban satış ve kesim alanı bayrama hazır - Son Dakika
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