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Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

29.11.2021 16:16

İstanbul'da etkisini her geçen dakika artıran fırtına sebebiyle zor anlar yaşanırken, Beylikdüzü'nden gelen son görüntü olayın şiddetini gösterdi. Lodosun etkisiyle bir binadan kopan parçaların yere düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul'da sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran lodos, önüne geleni yıkıp geçmeye devam ediyor. Esenyurt'ta üzerlerine bina çatısı düşen 2 kişi hayatını kaybederken, İstanbul'da kuvvetli fırtına nedeniyle toplam 9 kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Hızı 130 km'ye ulaşan fırtınanın yıkımına ilişkin son görüntü ise Beylikdüzü'nden geldi. Lodosun etkisiyle bir binadan kopan parçaların yere düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı. Olay nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ÇOK SAYIDA ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Öte yandan ülkenin birçok noktasından ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden çok sayıda olumsuz haber geliyor. Bazı noktalarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Lodos felaketi nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti - Son Dakika
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