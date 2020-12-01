Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay - Son Dakika

Beylikdüzü'nde liman içinde feci olay
01.12.2020 15:05
İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Liman içerisinde bir şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.
İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Liman içerisinde bir şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Yakuplu'da bulunan liman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şantiye alanında yapılan çalışma sırasında hafriyat kamyonu ile geri manevra sürücü arkasında duran Mustafa O.'yu fark etmedi. Mustafa O. hafriyat kamyonun altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Mustafa O.'nun cenazesinin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenildi.
(Murat Delice/İHA)
Son Dakika Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir G.Saray'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcudan 4'ü iyileşti Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı