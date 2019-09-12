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Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü

1 saat önce

Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümüİSTANBUL - Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.

Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.

Beylikdüzü'nde bulunan lüks bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kadının etrafını kapatan ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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