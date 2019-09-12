Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü
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Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümüİSTANBUL - Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.
Beylikdüzü'nde bulunan lüks bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kadının etrafını kapatan ekiplerin incelemeleri sürüyor.
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