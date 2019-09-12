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Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü

46 dakika önce

Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü Hemşirenin cesedini site sakinleri bulduİSTANBUL - E-5 karayolu Haramidere mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü

Hemşirenin cesedini site sakinleri buldu

İSTANBUL - E-5 karayolu Haramidere mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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