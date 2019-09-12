Beylikdüzü'nde lüks sitede kadın cesedi bulundu
1 saat önce
Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.
Beylikdüzü'nde bulunan lüks bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kadının etrafını kapatan ekiplerin incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL
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