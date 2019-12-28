Beylikdüzü'nde lüks teknede yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde lüks teknede yangın paniği - Son Dakika

Beylikdüzü'nde lüks teknede yangın paniği

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bulunan marina içerisinde 24 metrelik teknede yangın paniği yaşandı.

Beylikdüzü'nde lüks teknede yangın paniği, System.String[]

Beylikdüzü'nde bulunan marina içerisinde 24 metrelik teknede yangın paniği yaşandı. Kısa sürede çalışanlar müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın Beylikdüzü'nde bulunan özel bir marina içinde park halindeki teknenin kamerasında yaşandı. Elektrik aksamdan kaynaklı olduğu söylenilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 24 metrelik lüks teknedeki yangın çalışanlar tarafından kontrol altına alındı. Büyümeden söndürülen yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporundan sonra belirlenecek. - İSTANBUL

Beylikdüzü, İtfaiye, Marina, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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