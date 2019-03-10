Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Lüks Villada Korkutan Yangın

Beylikdüzü'nde Lüks Villada Korkutan Yangın

56 dakika önce

İSTANBUL (İHA) –Beylikdüzü Sahil Mahallesinde bulunan bir site içerindeki iki katlı lüks villada yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde Lüks Villada Korkutan Yangın, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – Beylikdüzü Sahil Mahallesinde bulunan bir site içerindeki iki katlı lüks villada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında site sakinleri büyük panik yaşadı.

Yangın 00.45 sularında Beylikdüzü Sahil Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde yer alan site içerisindeki iki katlı villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, yangını fark eden ev sakinleri büyük panikle kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Yakuplu, Esenyurt ile Beylikdüzü'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yandaki villalarda yaşayan vatandaşlar panik içeresinde kendilerini dışarı attı.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri ardından çatıda soğutma çalışması yaptı.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:51 Kaynak: İHA

Marmara, İtfaiye, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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