Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay - Son Dakika

Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay

20.03.2021 12:22

Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay Apartmandan sokağa çöp ve kirli su döken, çocukları tehdit eden komşu, sokak sakinlerini bıktırdı Beylikdüzü'nde 3 katlı apartmanda oturan aile sokakta oynayan çocukları tehdit edip pis su ve çamaşır suyu dökmesi mahalleliyi isyan ettirdi.

Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay

Apartmandan sokağa çöp ve kirli su döken, çocukları tehdit eden komşu, sokak sakinlerini bıktırdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 3 katlı apartmanda oturan aile sokakta oynayan çocukları tehdit edip pis su ve çamaşır suyu dökmesi mahalleliyi isyan ettirdi. Çok kez emniyete şikayetçi olduklarını söyleyen vatandaşlar, ailenin psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Kavaklı Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın 1'nci katında oturan aile, komşularının sokakta oynayan çocuklarına ve diğer vatandaşlara yaptırdıklarıyla canında bezdirdi. Kapının önünde oynayan çocuklara sıcak su, çamaşır suyu döken ve çöp atan komşularını defalarca kez emniyete ve kaymakamlığa şikayet ettiklerini belirten apartman ve sokak sakinleri çözüm bulamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Apartman sakini Fethi Ergün, çocukların ve kendilerinin üzerine sürekli olarak bir şeyler döktüklerini belirterek, "Sürekli olarak tehdit ediyorlar. Çocuklar dışarıda oynamaz. Alacaksın çekyata bağlayacaksın diyorlar. Biz bir türlü muhabbete giremiyoruz. Diyoruz ki gelin bir sorununuz varsa çözelim biz size yardımcı olalım diyoruz. Buna da gelmiyorlar. Bizi sürekli tehdit ediyorlar hakaret ediyorlar. Biz şikayetçi olduk kaymakamlığa gittik belediyeye gittik. Herkes topu birisinden birisine atıyor. Bir türlü çözüm bulamadık. Çocuğum 7 yaşında tek başına apartmandan 1 kat aşağıya inemiyor 'bana bir şey yaparlar' diyor. 3 yıldan beridir buradayım ve 3 yıldır çözüm bulamıyoruz. Çocuklarımızı nasıl eğiteceğiz bilemiyoruz" dedi.

Apartman yöneticisi Cahit Aydın ise defalarca kez mahkemelik olduklarını olayla ilgili çok kez polise gittiklerini de ifade eden Aydın, " Özellikle çocuklardan çok rahatsız oluyor. Çocukların üstlerine bilinmeyen bir sıvı döküyorlar. Ağaçlar kurusun diye üstlerine bilinmeyen bir sıvı döküyorlar. Biz araya girince de bize, 'siz onların avukatı mısınız?' diyorlar. Torunlarım var onlar bile tedirgin. Biz ebeveynleri yanları olmadan çocuklar aşağıya inemiyor. Kaymakamlığa gittim beni kaymakamla görüştürmediler. Detaylı bir araştırma yapılsın diyoruz yapmıyorlar. İlla burada olay mı olması lazım" diye konuştu.

Söz konusu çocuklar da sürekli olarak hakarete uğradıklarını söyledi. Apartman ve sokak sakinleri olayla ilgili yetkililerden bir an önce çözüm ve yardım beklediklerini kaydettiler.

Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay
Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay
Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay
Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay

Beylikdüzü, Aydın, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Şevval Sam'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilginç tepki: Dövüş sporlarına yazılın Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor         
11:44
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım         
09:59
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi         
02:23
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 12:59:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei