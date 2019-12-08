Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada
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Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı.

Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde bir  otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza Beylikdüzü D-100 Karayolu Edirne İstikameti Güzelyurt Metrobüs durağının yakınında dün 20.45'te meydana geldi. Makas atarak gelen bir otomobil sürücüsü son olarak yine otomobiliyle makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip en sağ şeritten en sol şeride geçerek metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kazadan sonra durmayan otomobili sürücüsü direksiyonu sağa kırarak en sağ şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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